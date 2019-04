Des délais moins longs et un programme moins compliqué, plus souple, plus efficace pour les sinistrés

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, était de passage à Hudson, le 15 avril afin de procéder à l'annonce de l'entrée en vigueur du nouveau programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

Celui-ci a été conçu en vue de soutenir plus adéquatement les sinistrés en leur permettant entre autres d'obtenir plus rapidement un soutien financier et de connaître à l'avance les montants auxquels ils ont droit.

« Lors de ma première journée en tant que ministre de la Sécurité publique, le premier ministre m'a confié un mandat prioritaire : simplifier la vie des citoyens qui sont aux prises avec les conséquences d'un sinistre. Je suis donc heureuse d'annoncer aujourd'hui la mise en œuvre de ce programme qui nous permet, comme nouveau gouvernement, de passer de la parole aux actes. Des délais moins longs et un programme moins compliqué, plus souple, plus efficace et surtout plus humain », soulignait en conférence de presse, Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le 19 octobre 2018, le premier ministre, M. François Legault, a confié au ministère de la Sécurité publique le mandat d'élaborer un programme général d'indemnisation et d'aide financière visant à remplacer l'actuel Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

Le nouveau programme prévoit notamment :