Un psychologue de la Commission scolaire des Patriotes est honoré

Parmi les trois personnes qui ont été honorées le 4 avril dernier par le Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM), une personne de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) s’est distinguée pour sa contribution à l’avancement de l’éducation publique.

Il s’agit de Mario Charest, psychologue à la CSP depuis 28 ans, qui a reçu une médaille de bronze de l’ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Une vision et un savoir-être exceptionnels

Depuis 2006, Mario Charest pilote avec brio l’insertion de plusieurs services en santé mentale au primaire et au secondaire, inspirés par la formule des « Nurture Groups », visant à offrir une flexibilité aux élèves dans un environnement apaisant et adapté à leurs besoins de sorte à favoriser une meilleure disponibilité aux apprentissages. Réel ambassadeur de la méthode Nurture, Mario Charest a toujours su mettre les besoins des élèves au centre des discussions et de ses préoccupations afin d'assurer une meilleure cohésion entre tous ceux qui gravitent autour des jeunes et de leur famille.

Devant le succès des services initiés par M. Charest, plusieurs commissions scolaires ont emboîté le pas en implantant des services similaires dans leurs écoles et plusieurs partenariats se sont créés avec des acteurs du domaine de la santé au cours des dernières années. À ce jour, on compte deux points de service au secondaire, aux écoles du Mont-Bruno à Saint-Bruno-de-Montarville et De Mortagne à Boucherville, et trois au primaire, aux écoles La Farandole de McMasterville, Aux-Quatre-Vents à Sainte-Julie et Arc-en-ciel à Sainte-Julie. Ce sont 110 élèves qui ont été accueillis par ces services pour l’année scolaire en cours.

« À la CSP, chaque élève est quotidiennement au centre de nos préoccupations. Ainsi, nous orientons chacune de nos actions afin qu’il se développe à son plein potentiel, qu’il soit conscient et convaincu qu’il a sa place dans la société et que celle-ci a besoin de lui » souligne madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à exprimer à Mario Charest notre vive reconnaissance, parce que son savoir-être exceptionnel et son engagement auprès des élèves ayant des problèmes en santé mentale contribuent au rayonnement des valeurs de la CSP, notamment l’ouverture à l’autre, la diversité et le leadership, et constituent une source d’inspiration pour toute la communauté éducative. »

La Commission scolaire des Patriotes assure des services éducatifs à la population de 21 municipalités situées en Montérégie en outillant et soutenant un réseau de 68 écoles et centres de formation accueillant 33 833 élèves. La CSP a également pour mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la mesure prévue par la Loi sur l’instruction publique, au développement social, culturel et économique de sa région.