Les tiques : plus actives au printemps et à l'été

Alors, même si un coupe-vent est encore de rigueur lorsque vous travaillez à l’extérieur ou pratiquez des activités de plein air, les tiques peuvent être à l’affût; particulièrement dans des régions boisées ou des zones forestières, dans des feuilles mortes au sol ou sur des arbrisseaux et des herbes hautes.

La maladie de Lyme est transmise par la morsure d’une tique à pattes noires infectée et la prévention est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre famille de même que vos animaux de compagnie contre cette maladie.

Suivez ces trois conseils simples lorsque vous serez à l’extérieur ce printemps et cet été :

Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine; Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour détecter les tiques qui s’y sont attachées. Prenez une douche ou un bain dans les deux heures suivant une sortie en plein air pour vous débarrasser des tiques non attachées; Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant doucement avec des pinces à épiler et lavez le site de la piqûre;

Il ne faut pas non plus oublier de traiter les animaux domestiques qui peuvent être exposés à des tiques avec des acaricides oraux ou topiques (comme recommandé par votre vétérinaire), car ils peuvent transporter des tiques dans la maison. Découvrez comment prévenir la maladie de Lyme et comment réduire les habitats de tiques près de chez vous en consultant Canada.ca/MaladieDeLyme.

Visionnez aussi la vidéo Profitez du grand air sans tiquer.