30 000 amateurs de véhicules électriques attendus à la Place Bonaventure en mai

Amoureux de véhicules électriques? Si la réponse à cette question est clairement affirmative, vous avez rendez-vous à la Place Bonaventure du 3 au 5 mai prochain. Au total, 30 000 visiteurs sont attendus à cet événement considéré par plusieurs comme le plus important au Canada sur la mobilité électrique.

Cette année, près de 70 exposants présenteront les plus récentes innovations internationales et québécoises et les tout nouveaux modèles d’automobiles, de vélos, motos, scooters, triporteurs, bateaux, motoneiges, véhicules tout-terrain, autobus et camions électriques au Salon du véhicule électrique de Montréal.

L’expérience sera complétée par une trentaine de conférences, le pavillon solaire et celui de l’innovation et des essais routiers à profusion. De plus, plusieurs professionnels, comme des électriciens, des distributeurs de bornes, des assureurs, des manufacturiers de pièces et d’accessoires permettront aux visiteurs de se familiariser avec la mobilité verte.

Plus de 2 000 essais routiers

Les organisateurs du Salon prévoient offrir 2 500 essais routiers, sur circuit extérieur avec embarquement à l’intérieur du hall, qui comprend un tronçon d’autoroute et de circuit de ville : « Les exposants mettront en essai une quarantaine de véhicules à la disposition des visiteurs dont la Jaguar I-Pace pour la première fois au Canda », explique Luc Saumure, copromoteur du SVEM. « L’essai routier est réellement un pivot de compréhension et d’adhésion majeur. Les gens réalisent alors l’expérience incomparable entre le degré de performance et la douceur de roulement », note-t-il.

Marques et nouveautés présentes

Les grands constructeurs seront évidemment présents, que l’on pense à Nissan, Toyota, Honda, Chrysler, GM, Kia, Mitsubishi et Hyundai, dont le Kona EV est fort prisé en essai routier. Dans le plus haut de gamme, Volvo, Jaguar et BMW seront sur place et bien sûr tous les modèles de Tesla, par l’entremise du Club Tesla Québec.

Présence québécoise

En plus des véhicules et des conférences, les visiteurs pourront découvrir le meilleur de la technologie québécoise, « C’est très important pour nous d’exposer au plus grand nombre le savoir-faire d’ici en matière de mobilité électrique », souligne Luc Saumure.

Virage écolo

Pour 2019, le SVEM s’ouvre à l’énergie solaire, en accueillant plusieurs exposants dans le Pavillon solaire. L’événement sera désormais « carboneutre » à la suite de l’inauguration d’une forêt dans la région de Mirabel : « Nous souhaitons donner une voix supplémentaire aux environnementalistes. Le Pacte pour la transition a permis de pousser la réflexion plus loin et nous sommes heureux d’accueillir cette année son fondateur Dominic Champagne ainsi que des organisations comme Équiterre », explique Luc Saumure.

Daniel Melançon, président d’honneur de l’édition 2019

Actif depuis plus de 25 ans, le chroniqueur et journaliste Daniel Melançon est le président d’honneur de l’édition 2019 du SVEM. Il œuvre dans l’univers automobile depuis près de 10 ans, entre autres comme animateur de l’émission le Guide de l’auto. Il est aussi chroniqueur sportif à Salut, Bonjour ! et animateur de Golf Mag, sur TVA Sports.

Tirage d’une Toyota Prius Prime

Le tirage d’une Toyota Prius Prime pour une location de deux ans sera aussi offert en collaboration avec 98,5.