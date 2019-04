La Commission scolaire des Patriotes réalise un bel exploit

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) a été nommée, pour une deuxième année consécutive, comme l’un des meilleurs employeurs au Canada selon le magazine américain Forbes, qui publiait son classement annuel des meilleurs employeurs du Canada pour 2019, basé sur la satisfaction des employés.

En plus de s’être hissée au 32e rang cette année, la CSP est la seule commission scolaire du Québec à s’être classée parmi les 300 employeurs identifiés.

« Je suis très fière que la CSP reçoive cette distinction et surtout très heureuse de constater l’appréciation et la satisfaction qu’ont les employés envers notre organisation » s'est réjouie Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Les gens veulent travailler chez nous, car nous offrons un milieu de vie stimulant où nous veillons au bien-être de tous et surtout, où chaque élève est quotidiennement au centre de nos préoccupations. »

Pour établir son classement, Forbes a procédé à un sondage anonyme et indépendant par l’entremise d’une variété de panels en ligne auprès de 8 000 employés provenant de plus de 1 500 compagnies canadiennes qui emploient 500 personnes ou plus. En plus des questions portant sur les conditions de travail de leur employeur, les répondants devaient indiquer selon une échelle de zéro à dix la mesure dans laquelle ils seraient susceptibles de recommander leur employeur.

Pour consulter la liste complète des meilleurs employeurs au Canada de 2019 selon Forbes, rendez-vous sur https://www.forbes.com/canada-best-employers/#4c5fceba241f

« J’invite tous ceux qui souhaitent se joindre à l’un des meilleurs employeurs au Canada, et contribuer à leur façon à l’épanouissement des élèves, jeunes et adultes, à consulter les offres d’emplois disponibles sur le site de la CSP au csp.ca/carrieres et à nous suivre sur LinkedIn et Facebook » a souligné Mme Roberge.