5e édition du Prix de la relève agricole: êtes-vous le prochain lauréat?

Vous êtes ou connaissez un jeune entrepreneur ou un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles? Si c’est le cas, vous pourriez être le prochain lauréat du Prix de la relève agricole remis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à l’automne 2019.

Cette reconnaissance sera décernée dans le cadre de l’Ordre national du mérité agricole, prix auquel tous les jeunes entrepreneurs agricoles de la province sont invités à participer.

Bourse de 5 000$

Pour mettre la main sur ce prix, il faut avoir bien réussi son établissement en agriculture et s’être distingué. Comment? Par l’innovation, des compétences distinctives et un engagement clair dans la communauté. Une bourse de 5 000 $ accompagne cet honneur et sera octroyée au lauréat 2019 de ce concours.

Rappelons que le Prix de la relève agricole est attribué sur la recommandation d’un jury composé d’experts du MAPAQ et de représentants du monde des affaires et des milieux associatifs.

Le jury choisit le gagnant selon les critères définis dans le cahier de mise en candidature :

Portrait de l’entreprise et du ou des jeunes entrepreneurs

Formation initiale et continue

Habiletés en matière de gestion

Vision entrepreneuriale

Actions mises en œuvre en matière de développement durable

Engagement du ou des jeunes entrepreneurs dans la communauté

Performances technique et financière de l’entreprise

Particularités de l’établissement

Aptitudes personnelles.

Pour s’inscrire

Vous faites partie de la relève agricole et vous êtes propriétaire majoritaire de votre entreprise? Inscrivez-vous d’ici le 17 mai 2019 en présentant :

Votre dossier de mise en candidature peut être expédié par courriel ou par la poste à l’adresse suivante :

Direction de la main-d’œuvre et de la relève

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

200, chemin Sainte-Foy, 12e étage

Québec (Québec) G1R 4X6