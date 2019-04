Les vaccins : alliés indispensables pour prévenir la propagation de maladies infectieuses

Saviez-vous que les vaccins peuvent éliminer des maladies et éclosions d’une région, comme la rougeole, la rubéole ou la polio, quand assez de gens se font vacciner? L’immunité collective est importante pour qu’une maladie ne se propage pas. Plus il y a de personnes vaccinées, plus le risque d’éclosion est faible. C'est le message que souhaite passer l'Agence de la santé publique du Canada en cette semaine nationale de promotion de la vaccination.

Pour des maladies très contagieuses, comme la rougeole, au moins 95 % des personnes doivent être immunisées pour que l’immunité collective fonctionne.L’immunité collective protège les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, comme les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

La vaccination est aussi importante pour les adultes, particulièrement pour les voyageurs et ceux ayant plus de 65 ans. Vous avez une question au sujet des vaccins? Étant donné la quantité d’information disponible concernant la vaccination, il peut être difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas.

Renseignez-vous sur les faits relatifs à la sécurité des vaccins et aux effets secondaires pour les enfants, comme pour les adultes, en visitant Canada.ca/vaccins.

Aussi, visionnez les vidéos de :