Début de la seconde phase de travaux au Centre sportif Robert-Lebel

La Ville de Chambly amorçait récemment une seconde phase de travaux majeurs au Centre sportif Robert-Lebel, lesquels se dérouleront pendant la période estivale, afin de mettre à jour certains systèmes et de répondre aux normes actuelles de l’industrie.

Ces travaux, qui seront complétés à la fin du mois d’août, représentent un investissement de 4,2 M $, dont 1 087 939 $ provient de subventions annoncées en 2017; c’est-à-dire 966 000 $ découlant du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz et 121 939 $ accordé par le programme Éco-Performance du ministère des Ressources naturelles.

Elle procède plus précisément à la modification du système de réfrigération, au remplacement de la dalle réfrigérée; au changement des systèmes de chauffage et de ventilation; de même qu’au changement complet des bandes de patinoire.

Le programme de remplacement des systèmes de réfrigération permet d’assurer la pérennité et la fonctionnalité des installations existantes, ainsi que leur mise aux normes; de favoriser l’engagement de l’ensemble de la population dans un mode de vie sain et physiquement actif; et de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre les changements climatiques.

Rappelons qu’en 2018, la municipalité avait réalisé une première phase de travaux, au coût de 1,5 M $, visant à refaire l’isolation générale du bâtiment, en procédant notamment à la réfection complète de la toiture, de même qu’à l’isolation des murs de l’aréna. Elle avait également modifié le système de luminaires situé au-dessus de la glace, pour le convertir aux lumières à diodes électroluminescentes (DEL); en plus de procéder au changement complet du système de sonorisation.

Il est à noter que les activités régulières du Centre sportif Robert-Lebel reprendront à la fin du mois d’août, comme à la normale. Pour toute information à ce sujet, communiquez avec la Ville de Chambly au 450 658-8788.