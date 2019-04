Trois collectes des résidus verts à Chambly ce printemps

Afin d’aider les citoyens dans leur grand ménage printanier, la Ville de Chambly offrira quatre collectes de résidus verts et de feuilles mortes ce printemps, les lundis 13 et 27 mai et 10 juin.

Les résidus verts sont des matières végétales issues d’activités de jardinage ou de désherbage, telles que : feuilles mortes, chaume, résidus de plantes, gazon et fleurs.

Les contenants admissibles sont les sacs de papier; les poubelles fermées munies de poignées de 100 L maximum, n’excédant pas 25 kg; les bacs roulants (autres que bleus et bruns) de 360 L maximum, n’excédant pas 100 kg, sur lesquels on peut lire « résidus verts ». Ceux-ci doivent être déposés en bordure de rue, le dimanche après 19 h ou le lundi avant 7 h.

Rappelons que les sacs de plastique (biodégradables ou compostables) sont refusés puisqu’ils constituent l’un des pires contaminants pour le compost.

Les branches d’arbres et les résidus de coupe d’arbustes de toutes essences ne seront pas ramassés, afin de respecter les restrictions liées à la réglementation sur l’agrile du frêne. Il est à noter que le Poste de transition du bois, situé au 2400, boul. Industriel sera ouvert le samedi 4 mai, de 7 h à 15 h.