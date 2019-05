Une augmentation de 0,50$ pour le salaire minimum

Aujourd'hui, le 1er mai, le salaire minimum passe de 12 $ de l’heure à 12,50 $. Une augmentation de 0,50 $ de l’heure. C’est une hausse de 4,17 %. Tandis que le salaire minimum au pourboire passe de 9,80 $ à 10,05 $.

Statistiques 2018

Moyenne de la province était de 25,42 $.

Le salaire médian du Québec était de 22 $.

Le salaire hebdomadaire moyen est de 903,18 $.

Le salaire hebdomadaire médian du Québec est de 800 $.

Un salaire plus bas, coût de la vie plus bas

Selon le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, l’augmentation annuelle du revenu disponible variera entre 400 $ et 650 $, tout dépendant de la situation familiale des salaires et du nombre d’heures travaillées.