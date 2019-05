Parc Henri-Bisaillon : la Ville de Carignan inaugurera bientôt un premier parc avec jeux d’eau

Le samedi 1er juin, la Ville de Carignan inaugurera son premier parc familial avec jeux d’eau. Situé dans le secteur Carignan-Salières entre les rues Henri-Bisaillon et Léon-Paré, le parc de quartier offrira des modules de jeux spécifiques pour la petite enfance (0-5 ans) et pour les préados (5-12 ans), des supports à vélo, des aires de pique-nique et des balançoires, une zone de jeux d’eau, ainsi qu'un espace de détente pour les adultes.

Pour célébrer l’ouverture du parc, l’administration municipale tiendra une grande fête de quartier avec activités et animation. La population résidente sera accueillie entre 12 h et 17 h. Les citoyens sont invités à apporter leur lunch. Des bouchées offertes gracieusement par IGA Carignan pourront accompagner leur repas.



Parc Henri-Bisaillon

Le concept d’aménagement du parc a été élaboré par « zones » afin de répondre de façon utilitaire et concrète à la multiplicité des besoins de développement des enfants et pour contribuer au plaisir des adultes qui fréquenteront les différents espaces du parc.

Plus précisément, le parc sera constitué des éléments suivants :

Zone d’accueil : La zone d’accueil est un espace de transition entre la rue et les espaces de jeux. Munie de support à vélos, bancs et poubelles, elle pourra accueillir les utilisateurs, notamment les enfants de tous âges (y compris en poussette ou à vélo) et les accompagnateurs avec un handicap.

Aire de jeux : Constituée de modules de jeux spécifiques pour la petite enfance (0-5 ans) et les enfants-préados (5-12 ans), l’aire de jeux est un lieu de développement et de plaisir adapté proposant des équipements qui répondront aux différentes capacités physiques des tranches d’âge visées.

Espace de jeux d’eau : Les jeux d’eau sont fortement appréciés des enfants et des familles. Leur caractère multisensoriel attire systématiquement les enfants qui ne ratent jamais l’occasion d’en profiter.

Zone de détente et de rencontres : Cet espace de détente invite à des occupations plus tranquilles. Elle permet de faire des activités de concentration, de lire, de se reposer, de rêver ou de socialiser. Cette zone sera constituée d’un sentier, d’un espace naturel, de plantations diverses, de tables à pique-nique et de bancs.

Livraison du parc au public

Étant donné l'arrivée tardive du printemps, certains travaux, tels que l'engazonnement par plaques, ne pourront être exécutés avant les premières semaines de mai. Le parc sera tout de même livré à la population, tel que prévu, le 1er juin prochain.

D’ici là, par mesure de sécurité et pour des raisons légales, il n'est pas possible ni recommandé d’accéder au parc Henri-Bisaillon. Le parc est actuellement considéré comme un chantier et il est sous la responsabilité de l'entrepreneur général.

La Ville remercie la population de sa compréhension.