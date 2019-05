MRC de Rouville : une quarantaine de camions poids lourds interceptés

Le 2 mai dernier, des patrouilleurs du poste de la MRC de Rouville conjointement avec Contrôle routier Québec (CRQ) ont réalisé une opération en matière de sécurité routière.

Les opérations se sont déroulées simultanément dans les municipalités de Marieville, Rougemont, Saint-Césaire et Sainte-Angèle-de-Monnoir, où trois points de contrôle routiers étaient érigés à des endroits stratégiques dans la MRC afin d’effectuer diverses vérifications concernant la conformité mécanique et le respect du code de la sécurité routière.

L’équipe mixte d’une dizaine d’intervenants, soit 7 policiers et 4 contrôleurs routiers, ont intercepté près d’une quarantaine de camions poids lourds et ils ont signifié 15 constats d’infraction, notamment pour le non-respect de la vitesse affichée, l’utilisation du cellulaire au volant et le non-respect des zones interdites à la circulation des camions. De plus, quelques avis de vérification mécanique ont été signifiés à des conducteurs en plus d’avis de défectuosités mineures.

L'objectif de ce type d’opération est entre autres d'accroître la sécurité de l'ensemble des usagers de la route afin de réduire le nombre de collisions routières.