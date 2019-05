Routine printanière d'entretien d'une habitation

L’arrivée du printemps après un hiver interminable fait beaucoup d’heureux! Mais le retour des beaux jours peut réserver des surprises à certains propriétaires de maisons. La Société d’habitation du Québec (SHQ) vous rappelle l’importance de procéder à une routine d’entretien annuelle de votre habitation pour votre mieux-être et votre sécurité.

La SHQ vous recommande de porter une attention particulière aux éléments suivants de votre maison et de son environnement immédiat et de prendre les mesures nécessaires pour corriger les situations problématiques :

Toit :

Dans le cas d’un toit plat, vérifiez son recouvrement et notez tout affaissement (zone molle ou boursouflure). Vérifiez aussi l’état des gouttières et du drain et l’écoulement des eaux.

Dans le cas d’un toit en pente, examinez l’état des bardeaux et notez tout soulèvement (mauvaise fixation), tout gondolage et tous bardeaux cassés ou manquants.

Murs extérieurs :

Vérifiez les joints d’étanchéité et les joints de contrôle et d’expansion, le cas échéant. Retirez les joints détériorés (fissurés) et remplacez-les. Vérifiez l’état du mur de fondation et prêtez attention à la présence de fissures ou d’éclatements dans le béton.

Portes et fenêtres :

Vérifiez l’état de la porte et du vitrage, de la quincaillerie (charnières, serrure) et du coupe-brise, incluant le bon alignement de celui-ci. Ajustez et lubrifiez la quincaillerie.

Examinez l’état des fenêtres et testez leur fonctionnement (fini du cadre, vitrage, glissière, loquet, coupe-brise et moustiquaire).

Vérifiez l’état de la sortie de ventilation et de la moustiquaire ainsi que la stabilité et l’étanchéité du clapet.

Balcon et perron :

Vérifiez le drainage (il ne doit pas y avoir formation de mares) et l’état du joint d’étanchéité entre l’équipement et le mur. Vérifiez aussi l’état du drain et assurez-vous qu’il n’est pas bouché.

Testez la solidité du garde-corps; réparez les éléments endommagés ou manquants et resserrez les ancrages.

Dans le cas d’un balcon en béton, vérifiez s’il y a des fissures ou des signes de détérioration de la surface et des joints d’étanchéité. Dans le cas d’un balcon en bois, inspectez le fini (y a-t-il présence de pourriture, de mousse ou de champignons?). Dans le cas d’un balcon en métal, examinez l’état des soudures et du fini.

Escaliers et rampes d’accès extérieurs :

Assurez-vous de la stabilité de l’escalier et de la rampe d’accès et de la solidité du garde-corps.

Patio :

Vérifiez l’état général du patio (dalles, blocs ou autres) et son nivellement (enfoncement, soulèvement). Portez attention à la présence de fissures ou d’éclatements dans les dalles de béton.

Végétation :

Vérifiez l’état général des arbres (branches mortes, cassées ou s’approchant d’un fil électrique) et celui du gazon (affaissement, trous, nivellement).

