Un nombre accru d’emplois en 2019 pour les jeunes de la circonscription de Pierre-Boucher—Les-Patriotes—Verchères

Le député de Pierre-Boucher—Les-Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, est fier d’annoncer que, dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, près de 600 000 $ seront répartis parmi 71 organisations et entreprises de la région. Ces employeurs pourront offrir 332 emplois d’été créés localement pour des étudiants âgés de 15 à 35 ans.

« Cette enveloppe budgétaire, prise à même nos impôts, est la plus substantielle que le bureau offre à la population. C’est avec un immense plaisir que je participe au développement et à l’amélioration des conditions de travail des organismes et des entreprises de la circonscription ainsi qu’au soutien des jeunes dans leur recherche d’emploi. Ces derniers auront la chance d’acquérir des expériences de travail significatives en vue de leur carrière future », a déclaré le député.

Monsieur Barsalou-Duval a invité tous les employeurs à se rassembler à son bureau de circonscription pour échanger avec eux et pour faire la traditionnelle photo de groupe. Ils étaient 43 à prendre la pose avec le député.

Employeurs présents :

Véronique Dulude, technicienne — AGD Verchères Express

Jean-Jacques Drieux, président — Association pour le développement et l’innovation en chimie du Québec (ADICQ)

Caroline Piché, directrice — ADICQ

Danielle Girard, directrice — Association des gens d’affaires de Boucherville

Marie-Catherine Blais, directrice — Association des Enfants et Adultes Handicapés Boucherville-Varennes

Alain Coulombe, vice-président — Association des riverains et amis du Richelieu

Jocelyn Fiset, directeur — Culture C

Martine Gélinas, agente de soutien aux proches-aidants — Centre d’Action bénévole de Boucherville

Maryse Verville, directrice adjointe — Club de gymnastique Les Réflexes

Éric de Rome, administrateur — Club de Judo de Boucherville

Frédéric Paré, directeur général — Club Mustang de Boucherville

Samuel Lévesque, entraîneur — Club Mustang de Boucherville

Dorothée Valiquette, directrice générale — Colonie Sainte-Jeanne-D‘Arc

Sylvain Lapointe, directeur communications et partenariats — COVABAR

Isabelle Ménard, directrice adjointe — CPE La Ruche magique

Véronique St-Germain, directrice adjointe — CPE Dyno-Denis

Claire Plourde, directrice adjointe — CPE Petit à Petit

Véronique Charest, directrice générale — École de danse de Boucherville

Philippe Cossette, responsable du camp d’été — École de gymnastique Les Dynamix

Denis Valiquette, directeur des opérations — École de voile de Boucherville

Claudette Janelle, présidente — Fabrique de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu

Fernand Léveillée, président — Fondation du Centre d’accueil de Contrecœur

Ronald Tremblay, vice-président — Fondation Lajemmerais

Denis Fortier, vice-président – L’Arc-en-ciel des Seigneuries

Manon Ouellet, fondatrice — La Grande gourmandise

Marc Pacanowski, créateur de partenariats – La Grande gourmandise

Mélodie Roux, directrice des communications — Loisirs et Sports Montérégie

Alain Guimond, directeur — Maison des Jeunes de Contrecœur

Yannick Legault, directeur — Maison des Jeunes de Varennes

Jonathan Gourdeau, directeur — Maison des Jeunes de Saint-Amable

Nathalie Fillion, mairesse suppléante — Municipalité de Verchères

Sylvie Bergeron, directrice — Moisson Rive-Sud

Gilles Vaillancourt, propriétaire — Nationsport

Jean-Pierre Gatien, vice-président — Programme de hockey de Mortagne

Sarah-Emmanuelle Dansereau, chargée de projets — Rues Principales Verchères

Michaël Godbout, directeur des opérations — Un vélo, une ville

Nancy Tétreault, chef de section communautaire — Ville de Boucherville

Ève Robert, technicienne en loisirs — Ville de Contrecœur