Classique de golf au profit de la relève et des athlètes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

La Fondation du Cégep et la Corporation Les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu organisent la 18e édition de la Classique de golf qui aura lieu le jeudi 30 mai prochain au Club de golf St-Jean.



La population est invitée à se joindre à monsieur Serge Parent, pharmacien-propriétaire et président d’honneur, afin de participer à cet événement convivial et ainsi profiter des nombreuses animations offertes.

Un événement riche en animation

Cette journée débutera avec un brunch, suivi d’un échauffement et d’une série de conseils donnés par le golfeur professionnel monsieur Marc-André Champagne.



La Clinique du pro sera suivie du départ simultané de tous les joueurs et joueuses vers un parcours rempli d’animations diverses. Ils seront ensuite invités à participer au cocktail ainsi qu’au traditionnel et populaire encan silencieux.



Un repas savoureux agrémentera la soirée animée par monsieur Éric Latour, animateur à la Télévision du Haut-Richelieu et administrateur de la fondation.

Comment participer?

✓ Devenez commanditaire et bénéficiez d’une visibilité

✓ Participez au tournoi en tant que joueuse ou joueur

✓ Offrez un article ou un chèque-cadeau pour l’encan silencieux

✓ Participez au souper seulement

Participez à cet événement rassembleur qui fait une réelle différence chez la relève et les athlètes de notre région, les employés et dirigeants de demain.

Pour plus d’information, communiquez avec l’équipe de la Fondation au 450 347-5301, poste 2414 ou par courriel à [email protected].