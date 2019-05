Dites oui à un véhicule électrique cette semaine chez un concessionnaire près de chez vous

Jusqu'au 2 juin, une trentaine de concessionnaires automobiles ou organisations de la Montérégie proposent des essais gratuits de modèles électriques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale du véhicule électrique qui se tient en simultané dans 14 régions de la province, en collaboration avec Équiterre.

À travers le Québec, c'est près de 100 organisations, dont 84 concessionnaires automobiles, qui se mobilisent pour l’occasion et proposent au public des essais de leurs nouveaux modèles tout électriques ou hybrides rechargeables. « Grâce aux subventions gouvernementales qui peuvent à présent totaliser 13 000 $, c'est la première fois que certains véhicules électriques sont offerts à un prix inférieur à leur équivalent à essence » souligne Ryan Worms, Directeur des communications d’Équiterre. Des rabais sont également offerts pour financer l’acquisition et l’installation de bornes de rechange pour la maison, pour le travail et dans les bâtiments multilogements.



Des concessionnaires nouvellement formés et outillés

Les citoyens intéressés peuvent découvrir l’offre d’essais routiers dans leur région en visitant le : https://www.roulonselectrique. ca. « Les concessionnaires participants ont reçu une formation et ont plusieurs modèles de voitures électriques à faire essayer parmi les 45 modèles offerts actuellement au Québec », ajoute Robert Poëti, Président directeur-général de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec.



En Montérégie, les essais auront lieu :

*Consultez le document Pdf qui rassemble tous les essais offerts au Québec*

La campagne Roulons électrique, soutenue par Transition énergétique Québec et coordonnée par Équiterre, s’échelonnera jusqu’en 2021 et présente aux citoyens les avantages des véhicules électriques au Québec en un seul endroit : le site roulonselectrique.ca.



Cette plateforme novatrice, fruit d’une action concertée entre de nombreux acteurs-clés en électrification des transports, comporte un calendrier bien rempli d’événements d’essais routiers à travers la province et permet de choisir un véhicule en fonction de ses besoins, tout en calculant ses économies financières et pour l’environnement. L’objectif de cette initiative est de contribuer à l’atteinte de la cible gouvernementale de 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec en 2020.



Cliquez ici pour en savoir plus sur la campagne Roulons électrique et sa porte-parole Christine Beaulieu, auteure, comédienne et propriétaire enthousiaste d’une voiture électrique depuis quelques années.