CAAP Montérégie: bilan de l'année 2017-2018 le 3 juin

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Montérégie (CAAP) invite la population à son assemblée générale annuelle. Cette rencontre se tiendra le 3 juin 2019, au Centre des aînés Johannais au 125, rue Jacques-Cartier N, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Lors de cet événement, l’organisme présentera son rapport annuel d’activités et le rapport financier. L’élection des administrateurs aura également lieu. Les orientations pour la prochaine année seront dévoilées dont le nouveau programme d’aide au bail pour les locataires des résidences pour aînés.

Depuis 1993, le CAAP Montérégie est un organisme communautaire indépendant mandaté et subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour soutenir les usagers dans leurs démarches de plainte auprès des établissements de la région. Il contribue à ce que la parole des usagers soit entendue et que leurs droits soient respectés.

L’organisme possède plusieurs points de service en Montérégie soit,

Valleyfield

Longueuil

St-Hyacinthe

St-Jean-sur-Richelieu.

Pour plus d’information, visitez le www.caapmontérégie.ca.