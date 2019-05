Citoyens de Carignan: n'oubliez pas de payer vos taxes le 5 juin

La Ville de Carignan tient à rappeler à ses citoyens l'arrivée prochaine de la seconde date d'échéance pour le versement des taxes municipales. En effet, c'est le 5 juin prochain que celles-ci devront être versées à la municipalité afin d'éviter la charge de frais d'intérêt.

Les taxes foncières et spéciales procurent à la Ville de Carignan les fonds dont elle a besoin pour assurer les services et rembourser certains investissements réalisés au cours des années. Le compte de taxes municipales est envoyé aux propriétaires inscrits au rôle d’évaluation au cours du deuxième mois de chaque année civile. Il est payable en trois (3) versements répartis dans l’année, soit le 6 mars, le 5 juin et le 4 septembre.

Modalités de paiement

La Ville de Carignan offre à ses citoyens la possibilité d'acquitter leurs taxes municipales de différentes façons, notamment par débit (paiement Interac) ou par chèque au comptoir de l’hôtel de ville, sis au 2555, chemin Bellevue, Carignan (Québec) J3L 6G8. Les services administratifs de la Ville sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.

Les citoyens peuvent également acquitter leurs taxes par la poste au moyen de chèques postdatés ou via Internet en transitant par leur institution bancaire, auprès de leur créancier hypothécaire ou au comptoir de la plupart des institutions financières. Le paiement des taxes municipales en argent comptant ou par carte de crédit n'est pas accepté au comptoir de l’hôtel de ville.

Compte de taxes en ligne

Il est possible de consulter votre compte de taxes en ligne à partir du Portail citoyen. Depuis le 1er janvier 2018, 1 526 familles de Carignan se sont inscrits au service de visualisation de leur avis d’évaluation et compte de taxes en ligne. Parmi elles, 70 familles ont choisi de renoncer au papier en adhérant au compte de taxes électronique seulement.

Pour s’inscrire au Portail citoyen

Cliquez sur la rubrique intitulée « Portail citoyen », située en le coin supérieur droit de la page accueil du site web municipal : villedecarignan.org; Entrez vos coordonnées personnelles. Pour une inscription abrégée, ne cochez pas la ligne « S'inscrire à des activités de loisirs »; Cliquez sur « Créer mon compte ».

Pour s’inscrire au compte de taxes en ligne

Sélectionnez l’onglet « Comptes de taxes » et cliquez sur « Ajouter une propriété »; Saisissez le numéro de porte de votre propriété en prenant bien soin de vous servir du menu déroulant pour identifier votre rue; Cliquez sur le bouton « Ajouter un compte de taxes »; Votre compte de taxes en mains, entrez votre numéro de compte et le montant du 1 er versement de votre compte de taxes en cours; Une fois que vous avez entré ces informations, vous êtes inscrits au service. Cela signifie que vous pouvez consulter votre avis d’évaluation et votre compte de taxes en ligne en tout temps.



L’objectif du Portail citoyen est de centraliser tous les services municipaux en un seul et même dossier citoyen personnalisé, accessible sur le web ou via une application mobile.