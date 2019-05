Le Restaurant Olivia de Vaudreuil-Dorion embauche

Nouvellement rénové, le Restaurant Olivia est à la recherche de nouvelles personnes pour joindre sa dynamique équipe! Avec le nouveau design et le nouveau menu, plusieurs postes à temps plein sont à combler. Olivia recherche un chef exécutif, un sous-chef et des cuisiniers. Les candidats doivent avoir un intérêt pour la cuisine moderne, les plats de style tapas et savoir s’adapter rapidement aux menus variés, tendances et changeants.

Travailler au Restaurant Olivia

Faites partie d'une équipe dynamique, professionnelle, impliquée, gagnante et attentionnée. Entièrement rénové, vous aurez la chance de travailler dans une nouvelle cuisine à aire ouverte et profiterez ainsi de l'ambiance convoitée qu'offre le Restaurant Olivia. Une équipe dynamique et les nombreux défis sont au menu! En plus d’être un restaurant-terrasse, Olivia offre un service de traiteur pour tous les types d’événements.

Détails des postes à combler

Chef exécutif

Temps plein

Horaire flexible (à discuter)

Deux jours de congé par semaine

60 000$ par année + boni au rendement (salaire estimé)

Sous-chef

Temps plein

Horaire flexible (à discuter)

20$ à 24$ de l’heure - selon l’expérience

Cuisiniers

Temps plein

À partir de 18$ de l'heure

Les candidats peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : [email protected], ou composez le 450 510-3090 et demandez à parler avec Anik ou Jonathan.