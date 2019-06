La Commission scolaire des Patriotes déploie son offre de services aux citoyens

En collaboration avec plusieurs de ses partenaires, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) présentait le 29 mai dernier, les différents services qu’elle offre à ses citoyens et ses familles en complément de sa mission éducative.

Pour l’occasion, la présidente de CSP, Hélène Roberge, a réuni un grand nombre de commissaires, maires, conseillers municipaux et représentants de différents organismes publics et communautaires œuvrant sur le territoire de la commission scolaire.

« Je tiens à remercier tous nos partenaires, les organismes de différents secteurs d’activité, ainsi que les villes et les municipalités, d’unir leurs forces aux nôtres pour développer des services qui viennent répondre aux besoins de la population. Je tiens également à saluer l’expertise de nos équipes multidisciplinaires qui veillent à la mise en place et au rayonnement d’initiatives novatrices et créatives partout sur notre réseau », a souligné madame Roberge.

La CSP, présente auprès des citoyens tout au long de leur vie

En plus d’organiser les services éducatifs dans ses 68 établissements scolaires, la CSP contribue au développement social, culturel et économique de sa région. Dans cet esprit, sa vision s’est précisée au cours des dernières années avec la mise en place du Plan d’engagement vers la réussite Tous Patriotes pour la réussite!, notamment en favorisant une attitude d’ouverture permettant de développer une confiance, une communication, une collaboration mutuelles entre les membres de l’équipe-école, les parents et la communauté.

Plusieurs initiatives visant à accompagner des citoyens dès leur très jeune âge, et ce, tout au long de leur vie, ont été présentées par plusieurs membres du personnel de la commission scolaire qui étaient accompagnés de partenaires avec qui ils ont collaboré pour les mettre en place. Ces initiatives sont liées à la transition des élèves au cours de leur cheminement scolaire, à la formation et aux services offerts aux adultes ainsi qu’au soutien à l’engagement des parents.

Des initiatives inspirantes

Pour la présidente de la CSP, c’est grâce à la structure politique scolaire que nous pouvons être présents dans les milieux, mieux comprendre la réalité des personnes sur le terrain et faire entendre leurs voix. « Cette proximité qu’ont les commissaires avec les citoyens, les élus municipaux et les partenaires, jumelée à l’expertise de notre personnel, sont des atouts essentiels pour offrir les meilleurs services. Les services que nous venons de présenter ne sont qu’un aperçu de ce qu’ensemble, nous sommes capables d’offrir à la population. Je fais le souhait que ces initiatives en inspirent d’autres », a conclu madame Roberge.

Pour en savoir plus, visitez csp.ca sous la rubrique Services aux citoyens.