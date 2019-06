Le fort de Chambly sous les étoiles : un franc succès

Parcs Canada a permis à plusieurs familles de la région et aux passionnés fort Chambly de vivre une expérience unique le 17 mai dernier. Ils ont pu être partie prenante de l’événement Le fort sous les étoiles.

Cette soirée magique et lumineuse animée par les contes d’André Lemelin, de Sylvain Rivard, de Céline Jantet, de Marie-Céline Charron et d’Ariane Labonté a attiré plus de 800 personnes. Le groupe local Corsaire a assuré avec brio la partie musicale ainsi qu’une quarantaine d’élèves de la chorale Le Piano Enchanté de l’École Jacques-de-Chambly qui ont prêté leurs voix. Une démonstration de tir de mousquets de nuit a clôturé la fin de la soirée.

Ce fut un franc succès pour ce rendez-vous familial et rassembleur qui s’est déroulé dans une ambiance festive et chaleureuse.