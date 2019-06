Distribution de pousses d’arbres pour les citoyens de Chambly 

La Ville de Chambly distribuera gratuitement 350 pousses d’arbres à ses citoyens (avec preuve de résidence), le samedi 8 juin, de 10 h à 14 h, à la place de la Seigneurie. Cette activité se déroulera dans le cadre de la vente de livres usagés de la bibliothèque.

Ces plants sont offerts gracieusement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et Les Clubs 4-H du Québec. Il s’agit de semis, c’est-à-dire de jeunes pousses entre 25 et 40 cm de hauteur pour les conifères (arbres avec des aiguilles) et entre 60 et 90 cm pour les feuillus. Plusieurs essences d’arbres disponibles : érable à sucre, bouleau jaune, chêne rouge, pin blanc et cerisier tardif.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service des travaux publics au 450 658-2626.