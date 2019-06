Appuyez l'un des huit projets d'économie sociale de la Vallée-du-Richelieu

Huit entrepreneurs de la Vallée-du-Richelieu pourraient recevoir l'une des Bourses d'initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC), un programme lancé par les Pôles d'économie sociale de la Montérégie. Dans cette région seulement, plus de 35 projets d’économie sociales ont été déposés au comité de sélection au cours des derniers mois.

La population est invitée à soutenir les projets et les entreprises du territoire, la population est invitée à se rendre sur la plateforme de La Ruche jusqu'au 9 juin 23h59, afin de voter pour leur projet coup de cœur.

Qu’est-ce que le programme des BIEC Montérégie?

Le programme des BIEC Montérégie vise à stimuler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le développement des entreprises et des projets d’économie sociale. Le programme offre plus de 210 000$ en bourses pour l’appel de projets en cours et donne l’opportunité aux entrepreneurs collectifs de la Montérégie d’obtenir jusqu’à 10 000$ pour réaliser leurs projets d’économie sociale.

En Montérégie, on estime que plus de 612 entreprises d’économie sociale existent actuellement, embauchant plus de 9012 personnes, et représentant un chiffre d’affaires cumulé de plus de 651 millions de dollars.

Voici les projets soumis dans le cadre de cette démarche Montérégienne:

1) Défi Familles en forme;

2) Étude de marché Aide Atout;

3) Protégeons la Maison Paul-Émile Borduas;

4) Moulin à Vrac;

5) Soutien aux enfants à besoins particuliers;

6) Projet de mise en valeur des cultures autochtones;

7) Un tout nouveau site web pour le Centre périnatal;

8) Jardinons chez Franquette