Un nouveau partenariat pour la santé sexuelle des adolescents de la région

Depuis quelques jours déjà, la Clinique médicale Pure de Mont-Saint-Hilaire, qui fait partie du GMF des Patriotes, offre une multitude de services sans frais aux jeunes de 14 ans et plus. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est visant à promouvoir la santé sexuelle des adolescents.

Notons que ces jeunes patients n'ont pas besoin d'être inscrits au GMF pour se prévaloir de l'un des services suivants: