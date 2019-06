Le parc Genest de la Ville de Carignan se refera une beauté

Profitant de la mise en chantier du projet de dek hockey voté en majorité par la population en 2018 dans le cadre du budget participatif citoyen, la Ville de Carignan projette de revitaliser le parc Genest ainsi que ses installations.

Situé sur l’île Goyer, à l’intersection des rues des Deux-Rivières et des Tulipes, le parc est actuellement constitué d’une patinoire asphaltée, de 3 aires de jeux comprenant des modules enfants et pré-adolescents, des bascules, des balançoires mixtes (bébés et enfants), des échelles, des escaliers, un appareil à grimper (chenille) pour les petits, une glissoire, des paniers de basketball, etc. Le parc est bien équipé, mais le matériel est marqué par l’usure du temps et les couleurs sont défraichies.

Un concept d’aménagement a été proposé au Conseil pour ce parc qui possède une superficie de 1 786 m2. Le plan ici-bas est préliminaire et conceptuel. Il ne s’agit pas d’un dessin d’ingénierie final : la nature et le design des installations pourraient varier au courant des travaux.

Tel que demandé par la population en 2018, le nouveau concept prévoit l’implantation d’une surface permanente de dek hockey d’environ 29,3 m X 17 m. ​​​​​​​Pour éviter les désagréments sonores qui pourraient être causés au voisinage par les utilisateurs du dek hockey, la Ville prévoit ajouter un mur végétal en hauteur constitué d’arbres mâtures « coupe-son ».

La réfection du parc prévoit aussi la mise aux normes des installations existantes, l’aménagement de platebandes, l’ajout de bancs, de tables à pique-nique, de bacs à matières résiduelles, d’un support à vélos et d’un d’un bâtiment de service offrant une toilette, une une fontaine d’eau et un local de changement pour les joueurs. Les paniers de basketball existants seront quant à eux relocalisés et le stationnement asphalté sera conservé.

La construction du dek hockey et la réfection du parc devraient débuter en août 2019. Ce délai pourrait être révisé en raison de contraintes opérationnelles.