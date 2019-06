Travaux en cours sur le boulevard Fréchette à Chambly

Si vous empruntez fréquemment le boulevard Fréchette à Chambly, vous avez sans doute remarquer la présence, depuis le 5 juin dernier, d'un chantier. C'est que des travaux d’aménagement d’une voie réservée pour le transport en commun sont présentement en cours et ils s'échelonneront sur une quarantaine de jours approximativement indique EXO, qui est en charge des opérations.

Les travaux ont lieu en direction nord, afin de répondre à la problématique de congestion limitant le passage des autobus vers le stationnement incitatif.

Nature des travaux

Le secteur visé par les travaux se situe sur le boulevard Fréchette, entre les feux de circulation situés au nord de l’échangeur autoroutier et le stationnement incitatif d’EXO à Chambly. On y procédera notamment au renforcement de l’accotement, au resurfaçage de la chaussée et de l’accotement, de même qu’à la reconfiguration de la largeur des voies. Aucuns travaux ne sont prévus dans les carrefours giratoires.

Durant cette période, la présence de signaleurs dans les carrefours giratoires assurera la sécurité et une meilleure fluidité. La circulation sera permise dans les deux directions, sans entraves, à l’exception d’une fermeture complète du tronçon ciblé par les travaux, d’une durée maximale d’une fin de semaine. Il est à noter que les citoyens seront avisés des dates de cette fermeture dès qu’elles seront connues. Un chemin de détour sera alors proposé aux automobilistes pendant cette courte période.

La nouvelle voie réservée facilitera l’accès des autobus au terminus de Chambly le soir et améliorera la fluidité du trafic pendant les heures de pointe. Précisons que 5 lignes d’autobus empruntent cette route quotidiennement, transportant quelque 1400 usagers du transport en commun, à raison de 36 passages d’autobus, représentant un passage d’autobus à toutes les 4 minutes.

Pour toute question ou commentaire, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service à la clientèle d’EXO au 450 464-6174, pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 20 h et le vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30.