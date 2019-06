Collecte de canettes vides au profit du Club de patinage API de Chambly

Quelques jours après la Fête nationale, l'école de patinage artistique de compétition API, établie au Isatis Chambly depuis 2012 tiendra une activité de financement. L'activité prendra la forme d'une collecte de canettes vides au profit de l'organisme sportif comptant 21 patineurs âgés de 7 à 18 ans.

Les athlètes rattachés au club de patinage évoluent dans les disciplines en simple ou en couple et participent dans des événements locaux, régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux dans les catégories suivantes : Pré-Juvénile, Juvénile, Pré-Novice, Novice, Junior et Senior. Ils s’entraînent sur glace et hors glace en moyenne 20 heures semaine.

Les parents ont pris l'initiative d'organiser quelques activités de financement pour la saison 2019-2020 afin de supporter les athlètes pour les frais entourant leur développement : parcelles se glace, coaching, déplacement, hébergement, équipement sportif, chorégraphie, etc. L'une d'elles est la prochaine collecte.

Comment se déroulera-t-elle? " Nous irons placer des accroche-portes dans les quartiers adjacents au Isatis Chambly dans les jours précédents la Saint Jean Baptiste (20-21 juin). L'accroche-porte invitera les gens à nous laisser leurs bouteilles/canettes vides à leur porte avec l'accroche-porte du côté verso indiquant « oui, ramassez mes vides ». S'ils ne désirent pas participer, ils n'ont qu’à laisser l'accroche-porte du côté recto car nous allons les récupérer pour une prochaine collecte ", précise l'organisme par voie de communiqué.