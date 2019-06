La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a publié son deuxième rapport Pleins feux, intitulé Manipuler avec soin : préserver les antibiotiques aujourd’hui et demain, sur l’importance d’un usage responsable des antibiotiques en médecine humaine.

Les antibiotiques guérissent les infections graves et souvent mortelles. Mais plus nous utilisons ces médicaments, moins ils deviennent efficaces. C’est ce que l’on appelle la résistance aux antibiotiques. En d’autres mots, les bactéries nocives sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques.

Les patients, les prestataires de soins et les responsables du système de santé ont tous un rôle à jouer pour utiliser les antibiotiques de façon plus responsable. Sinon, nous pourrions nous retrouver dans une situation où les traitements antibiotiques ne seront plus efficaces pour traiter les infections.

Pour aider à préserver l’efficacité des antibiotiques, les patients peuvent :

· Se protéger contre les infections

· Garder ses vaccins à jour

· Consulter un prestataire de soins avant de prendre des antibiotiques

· Poser des questions

Pour comprendre les raisons pour lesquelles les gens se font prescrire des antibiotiques inutilement et les mesures que nous pouvons adopter à cet égard, cliquez ici.