La MRC Vallée-du-Richelieu se démarque à l'échelle provinciale

À l’occasion du 80e congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui se déroulait du 12 au 14 juin au Centre des congrès de Québec, deux employées de la MRC de la Vallée-du-Richelieu ont été récompensées.

Sylvie Gosselin, directrice générale et secrétaire-trésorière de Saint-Antoine-sur-Richelieu a reçu un prix Mérites ADMQ 2019. Ce prix vise à faire rayonner les initiatives et à souligner l’excellence des membres de l’ADMQ en reconnaissant les réalisations dignes de mention.

Sylvie Gosselin, anciennement directrice générale et secrétaire-trésorière de Saint-Barnabé-Sud, s’est particulièrement distinguée dans l’exercice de ses fonctions par le virage vert qu’a entrepris la Municipalité. Plantation de plus de 200 arbres, mise en place de l’agriculture urbaine et présentation de classes vertes aux citoyens sont, par exemple, de nouvelles réalisations qui ont dynamisé la communauté par le partage et l’appartenance.

" Merci aux employés et citoyens de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud qui ont collaboré à la réalisation de tout ces projets. Je partage ce prix avec vous!", précise la lauréate sur les réseaux sociaux à la suite de la remise de son prix.

L’engagement constant honoré



L’ADMQ profite aussi du congrès annuel pour souligner les nombreuses années d’engagement de ses membres dans le milieu municipal. Les récipiendaires suivants ont mérité un prix Hommage à l’engagement municipal, lors du banquet d’ouverture.

Pour ses 35 ans de service,​ Sylvie Burelle, directrice générale et secrétaire-trésorière de Saint-Marc-sur-Richelieu a été récompensée. ​

« Les directeurs généraux, les professionnels et le personnel-cadre jouent un rôle majeur pour assurer la bonne gestion des municipalités. Cela nécessite une grande polyvalence et une capacité d’adaptation hors du commun. Leur engagement de longue date constitue un atout majeur pour les municipalités du Québec. L’ADMQ est très fière de travailler pour ces membres en les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel », note Mme Antaya.