Quel style adopter cet été. Les 5 incontournables de votre garde-robe

La météo reste capricieuse, mais on continue à espérer que les beaux jours s’installent enfin. Et surtout, on croise les doigts pour avoir un bel été, une saison qui permettra de porter la garde-robe estivale parfaite ! Mais d’ailleurs, quelles sont les tendances attendu cet été 2019 ? Voici les 5 incontournables pour votre style estival :

1.Chapeaux XXL

Si vous avez jeté un œil aux tendances fashion l'été dernier, vous avez sans doute aperçu le chapeau « Giant Straw » de Jacquemus La Bomba. Cette année, il semble que les marques se soient fortement inspirées de ce modèle. Aussi, les chapeaux seront-ils XXL cet été. Ce qui est sûr, c’est qu’avec un si grand couvre-chef, vous ne passerez pas inaperçue !

2.Shorts amples

Le short moulant a peut-être volé la vedette l'an dernier, mais en 2019, la situation semble un peu plus détendue. Les mini-jupes, jupettes à volants et autres jupes de toutes tailles n’ont qu’à bien se tenir. Cet été, c’est un style plus garçon manqué et enfantin qui habillera vos jambes. Vous pourrez choisir un short à taille haute ou non : l’essentiel est qu’il soit assez ample et confortable.

3.Tissus micro-plissés

Ensuite, les textiles estivaux seront largement plissés. On a déjà adopté ce style l’été dernier, et la tendance se poursuit en 2019. La différence : les plis sont beaucoup plus serrés et plus complexes, avec des inclinaisons différentes qui donnent du volume et du mouvement. Dans votre garde-robe, le micro-pli aura une place de choix cet été !

4.Retour du Tye-Dye

Décidément, on ne se lasse pas du look hippie / bohème ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, le tye-dye va faire son grand retour cet été 2019. Mais cette fois, on misera plutôt sur le look chic, avec par exemple une tenue tye-dye assortie ou une longue robe fluide.

5.Chaussures plates

Marcher en talons vous fatigue ? Bonne nouvelle pour vous : cet été, les chaussures plates sont à la mode !

Conclusion

Votre garde-robe pour cet été s’annonce donc colorée et texturée. Ces tendances vous plaisent-elles ?