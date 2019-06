Défi relevé pour l'équipe CSP au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2019

Après plusieurs mois d’entraînement et de préparation, la toute première équipe officielle de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a accompli son grand défi en franchissant l’entrée du Stade olympique le 16 juin dernier, marquant ainsi la fin de son périple au 1 000 KM du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL).

En plus de s’être surpassée physiquement, l’équipe a réussi à dépasser largement son objectif initial de financement de 15 000 $ pour atteindre un montant de plus de 21 000 $. Sur ce montant, 11 000 $ sera remis à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie pour appuyer la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et pour soutenir de nombreux projets visant la promotion des saines habitudes de vie dans les écoles, et 10 000 $ ira aux écoles parrainées, soit l’école De La Broquerie (Boucherville) et l’école du Carrousel (Varennes), pour leur permettre de financer des projets en lien avec l’activité physique.

L’équipe, composée de Johanne Rousseau, directrice adjointe d’établissement à l’école Au-Fil-de-l’Eau (Mont-Saint-Hilaire) et capitaine de l’équipe, Mathieu Martel, conseiller pédagogique en saines habitudes de vie au Service des ressources éducatives (Saint-Bruno-de-Montarville), Nadine Carpentier, éducatrice en service de garde à l’école De La Broquerie (Boucherville), Benoit Handfield, enseignant à l’école du Carrousel (Varennes) et de Michèle Tremblay, acheteuse au Centre de formation professionnelle des Patriotes (Sainte-Julie), a déployé plusieurs initiatives pour atteindre son objectif de financement.

Activité de vélo intérieur chez Énergie Cardio à Saint-Hubert, bouge-don dans les écoles, vente de bouteilles d’eau réutilisables, etc., ont permis au personnel de la CSP et aux élèves de bouger et de se rallier pour une bonne cause.

« Quelle fierté de voir des membres du personnel de la CSP se mobiliser et investir leur temps et leur cœur dans un projet aussi porteur », affirme madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à féliciter l’équipe pour cet accomplissement grandiose et à la remercier d’avoir influencé positivement son entourage à entreprendre ou à poursuivre une démarche vers un mode de vie sain. »

« Les membres de l’Équipe CSP au GDPL sont de véritables ambassadeurs des saines habitudes de vie. À travers ce grand défi, ils ont démontré que la motivation et la persévérance mènent à de grandes choses et c’est pourquoi ils sont des sources d’inspiration pour leur entourage et leurs collègues, mais également, des modèles pour nos élèves », conclut Luc Lapointe, directeur général de la CSP.