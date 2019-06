Hommage à un bénévole important de la Fondation du Cégep Édouard-Montpetit

L’engagement bénévole des 25 dernières années du président de la Fondation du Cégep Édouard-Montpetit, Serge Brasset, a été chaleureusement salué par le député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, lors de la soirée Reconnaissance des bénévoles, tenue le 7 juin.

L’événement organisé par le député a permis de rassembler 140 personnes afin de rendre hommage à plus de 60 bénévoles de la circonscription, à la suite d’un appel de candidatures. C’est sans aucune hésitation que la directrice générale de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, Marie-Krystine Longpré, et son équipe ont pris l’initiative de soumettre celle de M. Brasset comme « bénévole coup de cœur » de la Fondation, dont la mission est de promouvoir la persévérance, l’engagement et l’excellence des étudiants.

Un leader dévoué

Homme engagé et philanthrope, Serge Brasset a mis sur pied la Fondation du cégep Édouard-Montpetit en 1994 et en a assuré la direction générale jusqu’en 1999. Ayant à cœur la réussite des étudiants, il a continué à y œuvrer avec passion et dévouement. Il tirera sa révérence comme président du conseil d’administration de la Fondation à l’automne 2019.

« Nous sommes très choyés de pouvoir compter sur l’expertise et le dévouement de M. Brasset depuis la création de la Fondation. Au cours des 25 dernières années, il a fait rayonner l’organisation dans son milieu, mais aussi partout au Québec et sur la scène internationale », affirme Mme Longpré.

Sous le leadership de M. Brasset, plus de 15 M$ ont été amassés pour les étudiants du cégep Édouard-Montpetit.

Diplômé des universités d’Ottawa, Concordia, de Montréal et de HEC, Serge Brasset a œuvré pendant près de 40 ans dans le domaine de l’éducation, dont 31 années dans le réseau collégial et 25 années au cégep Édouard-Montpetit. Au fil des ans, il a occupé plusieurs fonctions au sein de l’établissement : professeur d’éducation physique, directeur adjoint du Centre sportif, directeur général de la Fondation et directeur général du Cégep et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). M. Brasset a pris sa retraite à la fin l’année scolaire 2014-2015, après avoir passé neuf années à la tête de l’institution collégiale.