Célébrez les vacances avec un spectacle de cirque

Le jeudi 4 juillet à 19h sur le terrain situé devant le Centre multifonctionnel (1555, rue de l’École), les familles carignanoises seront invitées à monter à bord d’un bateau de croisière et découvrir l’univers fantastique du voyage sous le soleil et les cocotiers.

Durant le spectacle intitulé « Cirque et noix de coco », les vacanciers pourront admirer les numéros interactifs de deux artistes chevronnés qui, sous les yeux éblouis des petits comme des plus grands, enchaîneront des performances de cirque, de jonglerie et de voltige!

Le spectacle s’adresse à un auditoire de tous âges. L'admission est gratuite pour tous. Aucune inscription nécessaire. En cas de pluie, le spectacle sera présenté à l’intérieur.