Carignan: procurez-vous dès maintenant un permis en ligne

La Ville de Carignan offre désormais l’accès à tous les types de demandes de permis pour projets résidentiels en ligne. Une innovation que très peu de villes sont en mesure d’offrir. Les citoyens peuvent dès à présent effectuer une demande 24 h / 24 h, sans avoir à se déplacer et, en toute confidentialité à partir du site Web sécurisé de la Ville.

En plus d’offrir une flexibilité importante et précieuse au citoyen d’aujourd’hui, en plus d'offrir un éventail très varié de natures de permis, en plus de permettre le suivi directement en ligne, les demandes sont également facilitées par la publication de nouvelles fiches pratiques et illustrées qui simplifient la compréhension des règlements d'urbanisme.

Les demandes de permis disponibles en ligne

Les demandes de permis en ligne sont le reflet de la volonté du conseil municipal et de l'administration qui souhaitent bonifier le service aux citoyens et contribuer à la qualité de vie carignanoise.

Voici tous les types de demandes de permis résidentiels qui sont accessibles en ligne :

Abattage d’arbre (terrain résidentiel)

Abri d’auto permanent

Agrandissement résidentiel

Arrosage

Cabanon ou remise

Garage détaché

Bâtiment accessoire (autre que cabanon ou garage)

Piscine

Construction neuve résidentielle

Démolition

Remblai et déblai (agricole)

Remblai et déblai (non agricole)

Rénovations

Tournage

Travaux en milieu urbains

Véranda ou solarium (3 saisons)

Procédure

Dans le cas d’une demande de permis concernant l'abattage d'un arbre, le nouveau service en ligne permettra l'obtention dans la même journée (ou le lendemain dépendamment de l'heure d'entrée de la demande) du permis à partir du moment où le projet soumis respecte les normes en vigueur, et ce, grâce à l'accès au paiement en ligne, une autre nouveauté.

Pour toutes les autres natures de permis (installation d'une piscine, d'une remise, etc.), une vérification de la conformité des travaux par le personnel du Service de l'urbanisme et du développement durable est nécessaire. Des échanges par courriel ou téléphone peuvent ainsi avoir lieu, mais dans tous les cas, l'émission du permis se fait en ligne et ne requiert pas le déplacement du citoyen.