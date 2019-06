Le Bloc réfléchit à sa plateforme électorale dans Beloeil—Chambly

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et candidat du parti dans Beloeil—Chambly, a organisé un colloque sur l’économie et l’écologie avec ses candidats économiques de la Montérégie, Alain Therrien et Simon-Pierre Savard-Tremblay, et des experts du monde des affaires afin de lancer le chantier de la plateforme électorale du parti en vue des élections d’octobre prochain.

« En Montérégie, la lutte aux changements climatiques et la création de richesses vont ensemble. Nous allons proposer un développement économique vert, mais aussi respectueux de nos producteurs sous gestion de l’offre qu’Ottawa abandonne. Un développement économique qui mettra en valeur le savoir-faire d’ici et notre patrimoine historique. Et un développement dans le respect des lois québécoises et des règlements municipaux, n’en déplaise au fédéral et aux entreprises comme Telus. Nous posons aujourd’hui les premiers jalons de ce qui sera une proposition emballante pour les familles de la Vallée-du-Richelieu », a déclaré Yves-François Blanchet.