L’UMQ salue les stratégies et rappelle sa demande pour une relation de gouvernement à gouvernement

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) salue la Stratégie de développement économique rural du Canada et la Stratégie pour la connectivité, toutes deux dévoilées récemment par la ministre du Développement économique rural du Canada, Bernadette Jordan.

Rappelant que le développement économique intelligent et durable des communautés et territoires est au cœur de sa plateforme fédérale, l’UMQ réitère l’importance d’une relation directe de gouvernement à gouvernement entre les municipalités et le Canada pour le dynamisme du monde rural.