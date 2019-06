Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie investissent dans trois entreprises

Au cours de la dernière année, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie ont investi 3 M$ dans deux entreprises régionales dont Construction CPB inc, située à Saint-Bruno-de-Montarville et JCB Construction Canada, à Brossard. Il s’agit de trois des 13 investissements totalisant plus de 15,5 M$ au cours de l’exercice 2018-2019 pour les FRS de la Montérégie.

Gestion Pierre Bourdon, propriétaire de Construction CPB, spécialisé dans la nouvelle construction et la réalisation de projets « clés en main », a fait l’acquisition en 2015 de Construction Serbec, un entrepreneur général en bâtiment qui dessert une clientèle principalement institutionnelle et commerciale. Réunis au sein du groupe Construction CPB, ils ont décroché ensemble d’importants contrats. L’investissement de 1 M$ des FRS de la Montérégie servira à soutenir leurs opérations et leurs projets de croissance.

« Nous sommes sur une forte lancée et sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien financier des Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie pour propulser nos projets de développement et consolider notre leadership dans notre secteur d’activité », mentionne Pierre Bourdon, président de Construction CPB inc.

JCB Construction Canada, croissance et innovation technologique

Basé à Brossard et servant une large part du marché canadien dans les secteurs de la construction commerciale, industrielle et institutionnelle, JCB mise sur l’entière satisfaction de ses clients et l’amélioration continue de ses pratiques et façons de faire pour se tailler une place enviable parmi les grands joueurs de son industrie. L’injection de 500 000 $ des FRS de la Montérégie permettra notamment de soutenir sa croissance et son développement technologique.