En pleine canicule, pensez aux personnes âgées

Si les prévisions météorologiques se confirment, la première canicule de l’été se poursuivra encore quelques jours et en prévision de ces journées de grande chaleur, le CISSSMO invite la population à être plus vigilants envers les personnes les plus susceptibles de souffrir des effets du temps très chaud comme les personnes âgées ou en très grande perte d’autonomie, les personnes atteintes de problèmes chroniques ou de santé mentale ainsi que les enfants de moins de 5 ans.

« Certaines personnes âgées perçoivent moins la soif et ressentent moins la chaleur, ce qui les rend plus vulnérables dans des périodes de canicule. Les personnes en perte d’autonomie qui vivent seules sont plus à risques dans ces périodes de grandes chaleurs, c’est pourquoi il ne faudrait pas hésiter à aller les visiter ou prendre de leurs nouvelles », suggère Dr Mathieu Lanthier-Veilleux, directeur de santé publique de la Montérégie par intérim.

Pour éviter de souffrir de malaises liés à la chaleur, il est recommandé de :

boire de 6 à 8 verres d’eau par jour (ou selon les indications du médecin, s’il y a lieu);

passer au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais (comme un centre commercial, une bibliothèque ou autre);

prendre au moins une douche ou un bain frais par jour ou vous rafraîchir plusieurs fois la peau avec une débarbouillette mouillée;

réduire les efforts physiques et prendre des pauses fréquentes;

éviter de consommer des boissons alcoolisées, car l’alcool peut aggraver la déshydratation;

porter des vêtements légers.

Les maux de tête, les crampes musculaires, l’épuisement, la déshydratation et une température corporelle élevée sont plusieurs symptômes associés à la chaleur.

Pour obtenir plus d’information sur les effets de la chaleur intense sur la santé et les précautions recommandées, la population est invitée à consulter la page Facebook de la Direction de santé publique de la Montérégie ou le site Internet.

Pour savoir si une consultation est nécessaire, adressez-vous au service Info-Santé Info-Social en composant le 811. En cas d’urgence, composez le 9-1-1.