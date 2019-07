Le Festival Bière et Poutine du Vieux-Saint-Jean aura lieu du 12 au 14 juillet prochain au Parc Gerry-Boulet.

De nombreux restaurateurs et des microbrasseries seront sur place afin de vous faire vivre une expérience culinaire mémorable. Plusieurs activités auront lieu durant tout le week-end, tel qu’une programmation musicale, des concours, de l’animation et bien plus encore.

La première édition du Festival Bière et Poutine du Vieux-Saint-Jean soutient l'organisme communautaire, La Porte Ouverte. Une contribution volontaire vous sera demandée à votre arrivée au festival pour soutenir l'organisme. Notez que la programmation sortira sous peu.

L'événement est organisé avec la Société de Développement Vieux-Saint-Jean en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Visitez le site web de la Société de Développement Vieux-Saint-Jean pour plus d’informations sur l’organisme.