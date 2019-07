La CSP adopte un budget équilibré pour l'année 2019-2020

À l’occasion de sa séance du mardi 25 juin 2019, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget équilibré prévoyant des revenus et des dépenses de 389 880 691 $ pour l’année scolaire 2019-2020.

« La majeure partie du budget de la CSP est dédié au fonctionnement des écoles et des centres de formation, principalement en salaire de personnes dévouées à fournir des services de qualité aux élèves, mais aussi en matériel, en entretien des bâtiments et en équipement, ainsi qu’au transport scolaire et aux services de garde », souligne la présidente de la CSP, Hélène Roberge.

« En raison de son mode de gestion particulièrement performant et des réinvestissements du gouvernement en éducation, la CSP est en mesure de consacrer une partie de son budget à l’ajout de classes d’enseignement spécialisé afin d’améliorer son offre de service actuelle et de la rendre plus accessible aux élèves ayant des besoins particuliers. Ce sont 17 classes d’enseignement spécialisé qui seront ajoutées pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en

septembre 2019 », précise Mme Roberge.