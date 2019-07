Deux fermetures partielles à prévoir sur le boulevard Fréchette

Dans le cadre des travaux effectués par EXO sur le boulevard Fréchette, la Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que deux fermetures partielles seront à prévoir.

Fermetures à prévoir :

Le boulevard Fréchette sera fermé en direction nord, entre la rue Patrick-Farrar et le boulevard Anne‑Le Seigneur, le vendredi 12 juillet, de 21 h à 8 h, afin de procéder au pavage. En cas de pluie, cette fermeture sera reportée au dimanche 14 juillet, de 20 h à 7 h. Le boulevard Fréchette sera fermé à nouveau en direction nord, entre la rue Patrick-Farrar et le boulevard Anne-Le Seigneur, le lundi 15 juillet, de 22 h à 7 h, afin de procéder au marquage de la chaussée. En cas de pluie, cette fermeture sera reportée au lendemain (mardi 16 juillet), à la même heure.

Il est à noter que pendant ces fermetures, les automobilistes seront invités à emprunter le détour via la rue Patrick-Farrar et les boulevards Industriel et Franquet.

Rappelons qu’il s’agit de travaux visant à ajouter une nouvelle voie réservée, qui facilitera l’accès des autobus au terminus de Chambly le soir et qui améliorera la fluidité du trafic pendant les heures de pointe.

Pour toute question ou commentaire, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service à la clientèle d’EXO au 450 464-6174, pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 20 h et le vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30.