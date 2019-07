Saviez-vous que les enfants peuvent se noyer rapidement et silencieusement, même dans quelques centimètres d'eau?

L’été ne fait que commencer et malheureusement on compte déjà plusieurs décès tragiques et évitables liés à l'eau. Les enfants de 1 à 4 ans sont les plus à risque de se noyer dans les piscines résidentielles.

Voici quelques conseils pour assurer la sécurité des enfants :

Les enfants doivent être surveillés de près lorsqu’ils nagent ou jouent dans l'eau ou tout près de l'eau, même s'ils utilisent des aides à la nage tels que des brassards, des sièges flottants, ou des flotteurs. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour sauver des vies . Les aides à la nage peuvent donner un faux sentiment de sécurité, pouvant entraîner un manque de surveillance.

Aidez vos enfants à apprendre les règles de sécurité nautique en les inscrivant à un programme de sécurité nautique et de natation. Inscrivez-vous à un cours de secourisme pour apprendre les techniques de sauvetage de base.

Assurez-vous que les jeunes enfants et les nageurs inexpérimentés portent toujours un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel approuvé lorsqu'ils jouent près de l'eau.

Piscines résidentielles

Si vous avez une piscine chez vous, rangez les jouets lorsque la baignade est terminée . Les enfants pourraient être tentés de récupérer les jouets laissés dans ou près de la piscine et se mettre en danger.

Gardez de l'équipement de sauvetage (comme une bouée de sauvetage munie d'une corde) et une trousse de premiers soins tout près de la piscine.

Informez-vous des règlements municipaux concernant l'installation d'une clôture autour de la piscine.

Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et les outils ne sont pas à côté de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets pour passer par-dessus la clôture et entrer dans la piscine.

Pour d’autres conseils sur la sécurité en matière de baignade, cliquez ici.

Si vous souhaitez partager l’information directement de la page Facebook Canadiens en santé, cliquez ici.