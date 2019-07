Un concours original pour les créateurs de jeux de société d'ici

Amateurs de jeux de société, vous avez toujours voulu créer votre propre plateau de jeu avec vos concepts originaux? Ce rêve peut devenir réalité grâce à Ludo Québec qui organise cette année la 1re édition du Proto de l’année. Il s’agit d’un concours qui récompensera le meilleur prototype de jeu de société. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et se poursuivent jusqu’au 7 septembre.

La remise des prix aura lieu lors du Cocktail du samedi, dans le cadre du Salon du Jeu de Société de Montréal, le 30 novembre 2019. Cet événement aura lieu au Marché Bonsecours, à Montréal.

Le Proto de l’année récompensera des créateurs d’ici grâce au Proto de l’année Grand Public et au Proto de l’année Expert. Un panel de professionnel.e.s de l’industrie formera le jury. Cet événement stimulera la communauté des auteur.e.s de jeux québécois.

« En ce moment, le monde ludique québécois est en pleine effervescence et un concours de prototypes va stimuler nos créateurs et l’industrie. C’est important de valoriser l’innovation et c’est précisément ce que le Proto de l’année va faire. », déclare Jean-François Chrétien, Vice-président Intervenants à Ludo Québec.

Pour plus d’information: ludoquebec.ca/proto-de-lannee/