Le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale d’aérotechnique encouragent la persévérance scolaire

Deux étudiants de niveau secondaire ont terminé l’année scolaire en beauté alors que le cégep Édouard-Montpetit, son École nationale d’aérotechnique (ÉNA), la Fondation du Cégep ainsi que Desjardins leur ont remis un iPad à l’issue d’un tirage au sort effectué parmi les participants des ateliers C’est pratique le savoir!, qui visent à encourager la persévérance scolaire.

Les heureux gagnants sont Jonathan Laflamme du Collège Durocher à Saint-Lambert et Ercilia Espinal du Centre d’éducation des adultes LeMoyne d’Iberville à Longueuil.

C’est pratique le savoir!, des ateliers ludiques

Pour une 10e année consécutive, Édouard et l’ÉNA ont offert aux élèves de 3e et 4e secondaire de la région des ateliers mettant en vedette les programmes du secteur de l’électronique et de l’aéronautique. Ces ateliers leur permettaient de découvrir comment appliquer de façon concrète des concepts théoriques appris en classe. Les étudiants sont donc amenés à comprendre la pertinence d’une formation scolaire dans le monde du travail.

Deux ateliers sont proposés aux écoles secondaires par des professeurs de l’ÉNA et du programme de Technologie de l’électronique d’Édouard-Montpetit. Le premier atelier, Prends part à la course!, est une compétition entre deux équipes qui doivent réaliser un montage électronique afin de faire avancer un robot.

Le second, Les mathématiques, à quoi ça sert?, met de l’avant l’importance des opérations mathématiques en aéronautique ainsi que la relation entre les mathématiques et certaines notions scientifiques de base en aérodynamisme. Les activités pouvaient avoir lieu à l’école ou à Édouard et à l’ÉNA, ce qui permettait d’ajouter une visite guidée à la suite de l’atelier.

La réussite scolaire : toujours aussi importante

Le cégep Édouard-Montpetit et sa Fondation sont fiers d’encourager la persévérance scolaire par le biais de ces ateliers pédagogiques, ludiques et interactifs. « Ces ateliers existent grâce au soutien financier de notre grand partenaire philanthropique, Desjardins. Nous souhaitons également souligner l’engagement remarquable de tous les enseignants qui ont participé à la réalisation des ateliers », mentionne Marie-Krystine Longpré, directrice de la Fondation du Cégep.