Quoi faire pour se débarrasser des vers blancs?

Si vous demeurez dans une municipalité où le sol est sablonneux, vous devez sans doute composer avec des vers blancs. Cet insecte, qu’on peut décrire comme étant la larve du hanneton européen, communément appelé ver blanc causent des dommages importants aux pelouses en mangeant les racines des herbes à gazon. L’organisme Nature Action vous dit comment vous débarrasser de ces intrus indésirables.

Sachez tout d’abord que le ver blanc traverse trois stades dans son cycle de vie. Dépendamment de chacun de ceux-ci, les larves peuvent t être très résistantes et vulnérables aux méthodes employées pour les éliminer. Il est donc important, avant de traiter votre pelouse, de bien comprendre le cycle de vie du ver blanc.

Les problèmes de vers blancs surviennent généralement lorsque :

- le gazon est coupé trop court;

- il y a absence de biodiversité dans la pelouse;

- il y a absence de fertilisation;

- le sol est pauvre ou sablonneux;

- le terrain est en pente;

- la pelouse manque d’eau;

- et lorsqu’il y a une forte présence de vers blancs sur les terrains avoisinants;

Mais comment résoudre le problème à long terme? Au printemps (mi-mai) : il s’avère peut judicieux d’épandre un pesticide, car une infime partie de la population de vers blancs sera atteinte. Il est toutefois recommandé de réparer le plus tôt possible les endroits ou la pelouse est endommagée, aérer la pelouse pour stimuler sa croissance et tuer mécaniquement quelques vers blancs, fertiliser et terreauter avec du compost, réensemencer avec un mélange de graminées, arroser afin de maintenir humide l’ensemencement.

Pendant l’été : Pendant cette période, il est recommandé de maintenir la pelouse dense et vigoureuse en gardant une hauteur de tonte de 8 cm, éteindre les lumières extérieures, car les hannetons sont attirés par la lumière. Surtout, n’utilisez pas de pesticides chimiques. il sont interdits sur le territoire et ils éliminent les prédateurs naturels.

À l’automne (mi-août à mi-septembre) : À la mi-août, les larves en sont à leur premier stade larvaire, c’est à ce moment qu’elles sont le plus vulnérables. Les larves passent du stade larvaire 1 à 2 vers la fin août et du stade 2 à 3 en octobre. Les larves se nourriront des racines de la pelouse de la fin août au mois d’octobre pour ensuite s’enfoncer dans le sol pour la période hivernale. En août, passez à l’offensive biologique. En pépinières, vous trouverez des insecticides naturels renfermant des nématodes, organismes microscopiques qui tuent les vers blancs.

L’introduction de nématodes de type « Heterorhabditis bacteriophora (HB) », peut s’avérer efficace afin de réduire considérablement la population de vers blancs. Il est très important de suivre les recommandations du fabricant sur l’étiquette du produit afin que le traitement soit efficace. Informez-vous auprès de votre centre jardin pour toutes informations concernant l’application de nématodes.

Il est recommandé de :

- Garder le produit au frais, les nématodes sont des organismes vivants sensibles à la chaleur. Vous devez les conserver au réfrigérateur jusqu’au moment de leur application ;

- Éviter d’introduire les nématodes en plein soleil ;

- Le sol doit être détrempé avant et après le traitement. Par la suite, il faut le maintenir humide pendant quelques jours.