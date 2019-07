Ouverture officielle du Véloparc de Saint-Marc-sur-Richelieu

Depuis la mi-juillet, le Véloparc est ouvert au grand public. De nombreux utilisateurs ont testé le parcours et l’appréciation est unanime. Fière de cette nouvelle infrastructure, la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu tiendra une soirée d'ouverture officielle où les intéressés sont conviés en grand nombre, le 29 août prochain.

Au programme : Discours et ouverture officielle, musique et animation, démonstration, breuvage et collation.



Le projet s’est concrétisé grâce à d’importants partenaires financiers. La municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu tient à souligner l’importante implication de ses précieux partenaires:

- Le Gouvernement du Québec 71 000 $ via son Programme de soutien aux installations sportives et récréatives;

- Les Caisses Desjardins de Beloeil Mont-Saint-Hilaire 30 000 $ via le Fonds d’aide au développement du milieu;

- La MRCVallée-du-Richelieu 20000 $ via le Programme de soutien aux communautés rurales.