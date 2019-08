Aidez la famille Lisi de Chambly à remporter un Traverse 2020

La famille Lisi de la Ville de Chambly est partie prenante cet été d’une aventure initiée par Chevrolet Canada. Le clan, composé de quatre membres, a parcouru les kilomètres séparant leur lieu de domicile à Drummondville à bord du Traverse 2019. En participant à ce « roadtrip », ils courent la chance de remporter un Traverse 2020, mais pour cela, les Lisi ont besoin de l’aide de la population.

C’est dans le cadre du concours de Chevrolet Canada, « La route la plus trippante au Canada », que neuf familles ont eu pour mission de faire découvrir autant de coins de ce pays.

Les Lisi ont parcouru la quasi-centaine de kilomètres entre Chambly et Drummondville à la recherche de LA ville la plus trippante au Canada. Est-ce que sera Drummondville? Ce sera le cas si la famille remporte les honneurs de ce concours.

Comment les encourager? En vous rendant au https://www.chevrolet.ca/fr/roadtrips et en visionnant le résumé de leur escapade. Au cours de ce périple, la famille s’est arrêtée au Mont Mégantic où elle a pu admirer le paysage et sa tranquillité en direct de l’observatoire.

« Chaque fois que la vidéo est visionnée, vous nous donnez une voix et nous permettez de nous rapprocher de la victoire dans le cadre de ce concours et remporter un Traverse 2020 neuf. Si c’est le cas, Drummondville sera couronnée la ville la plus trippante au pays et un don y sera fait en notre nom », indique Nathalie, la mère du clan Lisi.

Faite vite, la période de votes prend fin le 11 août prochain.