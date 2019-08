La CAQ investit 20 M$ pour préserver le patrimoine culturel à caractère religieux

Bonne nouvelle pour les diocèses de la province. Ceux-ci verront, prochainement, quelques-unes de leurs paroisses recevoir des fonds du gouvernement du Québec. C’est que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy a annoncé récemment des investissements de 20M$ pour préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel à caractère religieux.

Pour l’année 2019-2020, la CAQ promet d’investir 15 M$ sur l’ensemble du territoire provincial pour restaurer des immeubles ou des objets patrimoniaux à caractère religieux. Concrètement, ce sont 69 bâtiments, deux orgues, quatre biens immobiliers et un ensemble d’oeuvres d’art répartis dans plusieurs régions du Québec qui pourront être préservés et mis en valeur grâce à cette somme.

Rappelons que ce programme permet de financer jusqu’à 80 % des coûts des projets, ces derniers ayant préalablement fait l’objet d’un rigoureux processus de sélection du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Requalification des lieux de culte

En plus de 15M$, le gouvernement de François Legault s’engage à verser une somme de 5M$ supplémentaire. Celle-ci sera consacrée exclusivement à la requalification des lieux de culte, afin de préserver leur valeur patrimoniale et leur donner une seconde vie.

« Le patrimoine culturel à caractère religieux appartient au peuple québécois, et c’est pourquoi le gouvernement a résolu d’agir et d’y consacrer les sommes importantes. Cet investissement considérable est destiné à la préservation des joyaux de notre patrimoine. Ces gestes attestent de la valeur que nous attribuons à ces témoins de notre histoire et de l’intérêt que nous portons à leur sauvegarde. Les sommes allouées permettront par ailleurs de soutenir les communautés qui se mobilisent en faveur de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux qui, rappelons-le, doit être une responsabilité partagée », précisait la ministre Roy lors de la conférence de presse visant à dévoiler les détails de cette annonce.