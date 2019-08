La piqûre d’un maringouin infecté peut causer l’infection au virus du Nil occidental

Saviez-vous que l’année 2018 a été une année record au niveau du nombre de personnes infectées par le virus du Nil occidental au Québec? Les symptômes du VNO peuvent aller de bénins à graves. La plupart des personnes (70 à 80 %) infectées au VNO ne ressentent aucun symptôme, mais toute personne infectée risque de développer des symptômes et des effets plus graves pour sa santé.

Les adultes de plus de 50 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques (comme un cancer, le diabète, l'alcoolisme), ou qui requièrent un traitement médical qui peut affaiblir le système immunitaire, sont plus à risque de voir leur santé gravement affectée par le virus.

Les humains sont le plus à risque d'être infecté par le virus du Nil occidental entre la mi-juillet et le début du mois de septembre. Les moustiques sont souvent le plus actifs à l'aube (pointe du jour) et au crépuscule (juste avant la noirceur).

Le meilleur moyen de prévenir l'infection au virus du Nil occidental est d'éviter les piqûres de moustiques. Pour réduire les risques d’être piqué, vous pouvez :

Porter des vêtements pâles (les moustiques sont attirés par les couleurs sombres), des pantalons longs et des chandails amples avec des manches longues, bas et chapeau.

Utiliser un insectifuge (chasse-moustiques et lotions) qui contient du DEET ou de l'icaridine.

Réduire les habitats de moustiques près de votre maison. Éliminez les sites d'eau stagnante où les moustiques pondent des œufs. Videz ou séchez l'eau dans : les vieux pneus (même les balançoires avec un pneu) les bacs de récupération de l'eau de pluie les pots de fleurs les pataugeoires

Placer des moustiquaires à vos fenêtres et à votre porte pour empêcher les moustiques d'entrer dans votre maison.

