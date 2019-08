Plus de 250 véhicules d'époque réunis dans un cadre enchanteur

La 11e Exposition de voitures classiques de Saint-Lambert aura lieu le dimanche 18 août de 10 h à 16 h. Le public pourra y admirer des belles d’hier et d’aujourd’hui au centre-ville de Saint-Lambert sur la rue Victoria entre les rues Webster et Desaulniers.

Une des plus importante du genre organisée sur la Rive-Sud, l’exposition mettra en valeur une variété de véhicules ayant marqué l’histoire automobile, des premiers modèles en passant par les véhicules des années 40 et 50 et 60.

Le Luigi Ferrari Club Quebec sera encore une fois présent avec plusieurs véhicules de la prestigieuse marque avec ses superbes Ferrari rouge vif!

De l’animation et des prix à gagner

Cet événement unique est l’occasion parfaite de se balader le long des rues bordées d’arbres de Saint-Lambert, de visiter les boutiques ou de s’arrêter à l’un des nombreux bistros, restaurants et terrasses afin de savourer pleinement les plaisirs de l'été.

À midi, sur la scène située au centre de la ville, le Baby Boomers band fera danser les visiteurs sur des airs des années 60. Tous sont invités à porter des vêtements de l’époque et faire partie de la fête.

Propriétaires recherchés

Les propriétaires d’une voiture non modifiée âgée de 25 ans et plus qui souhaitent participer à l’exposition peuvent se présenter directement sur place dès 8H30 le dimanche 18 août.

L’exposition est organisée par Saint-Lambert en fête et le club des Voitures anciennes du Québec (vaq.qc.ca) et en partenariat avec la Corporation de développement économique de Saint-Lambert et la Ville de Saint-Lambert.